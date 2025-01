Braun zaskoczył swoją decyzją

Znany z kontrowersyjnych poglądów i skandalicznych zachowań Braun nieoczekiwanie ogłosił swój start w wyborach prezydenckich. W ten sposób polityk wprawił w konsternację swoich partyjnych kolegów. Ich reakcja była niemal natychmiastowa. Braun został wykluczony z Konfederacji, której kandydatem do urzędu głowy państwa jest Sławomir Mentzen.

W przeciwieństwie do polityków Konfederacji wiadomość o starcie Brauna w wyborach prezydenckich najwyraźniej ucieszyła Pudzianowskiego. Przynajmniej na to wskazuje jego komentarz w mediach społecznościowych.

Pudzianowski popiera Brauna

"Pudzian" swoje sympatie polityczne ujawnił pod wpisem Krzysztofa "Atora" Woźniaka. To, co wczoraj było plotką, dziś już jest POTWIERDZONYM przeciekiem. Grzegorz Braun będzie kandydował na prezydenta Polski! Co zrobi Mentzen? Jak myślicie? - napisał YouTuber na Facebooku.

To chłop który wojował by o Polskę a nie pseudo Polacy !!!’ oby więcej takich ludzi jak pan Grzegorz. Polska Gurommmm!!! - skomentował wpis Woźniaka były strongman.