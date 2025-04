Woods poinformował o związku byłą synową Trumpa

Prezydent wyjaśnił, że Woods osobiście poinformował go o swoim związku z Vanessą Trump, byłą żoną jego syna Donalda Trumpa Jr. W ciągu ostatniego miesiąca grałem z nim w golfa kilka razy i to fantastyczny facet, fantastyczny sportowiec. Opowiedział mi o tym, a ja powiedziałem: "Tiger, to dobrze" - wspomniał Trump w rozmowie z dziennikarzami.

W zeszłym tygodniu 49-letni Woods zamieścił w mediach społecznościowych swoje zdjęcie z młodszą o dwa lata Vanessą Trump. Golfista dodał jednoznaczny wpis: Miłość unosi się w powietrzu, a życie jest lepsze z tobą u mojego boku.

Rozwód po 13 latach małżeństwa

Była synowa prezydenta również opublikowała wspólne zdjęcie z golfistą. Z Donaldem Trumpem Jr., z którym ma pięcioro dzieci, rozwiodła się po 13 latach małżeństwa w 2018 roku.

Woods na grze w golfa dorobił się fortuny

Woods jest jednym z najbogatszych sportowców. W 2022 roku magazyn "Forbes" oszacował jego majątek na 1,7 miliarda dolarów. Golfista został wtedy trzecim miliarderem ze świata sportu, obok koszykarzy LeBrona Jamesa i Michaela Jordana.