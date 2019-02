"Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że Gordon odszedł do wieczności. To wielka strata, ale zostaje wiele pięknych wspomnień i duma z tego, jaki był i co osiągnął. Prosimy o uszanowanie prywatności rodziny" - napisano w klubowym komunikacie.

W latach 1963-1972 rozegrał 73 spotkania w angielskiej drużynie narodowej, a w 35 zachował czyste konto. Odnotował blisko 200 występów w klubowej jedenastce Stoke. Karierę zakończył w 1972 roku, kiedy w wyniku wypadku samochodowego stracił praktycznie wzrok w jednym oku.

W tym czasie uchodził za jednego z najlepszych bramkarzy świata. Nadano mu pseudonim "Bank of England" po tym, jak gazeta "The Times" napisała po jednym z meczów mundialu w 1966 roku, że "Banks w bramce jest tak pewny jak nasze pieniądze w Banku Angielskim". Jego znakiem firmowym była bluza w żółtym kolorze, z którego korzystali również chętnie jego następcy w bramce ekipy "Trzech Lwów".

W MŚ w 1970 roku Banks popisał się piękną obroną jedną ręką strzału głową Pelego. W wielu plebiscytach ta interwencja została uznana za "paradę wszech czasów".

W uznaniu zasług i sukcesów królowa Elżbieta II uhonorowała go Orderem Imperium Brytyjskiego.