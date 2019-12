"Zebrany w sprawie materiał dowodowy nie dał podstaw do przedstawienia mężczyźnie zarzutu doprowadzenia pokrzywdzonej do obcowania płciowego. W tej sprawie zostanie skierowany do Sądu akt oskarżenia o dwa czyny dotyczące udzielenia innej osobie środka odurzającego, to jest z art. 58 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii" - powiedziała serwisowi "sportowefakty.pl" Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Bieniuk został zatrzymany w kwietniu. Z aresztu wyszedł za poręczeniem majątkowym. 28-letnia Sylwia Sz. oskarżyła go o dokonanie gwałtu. Kobieta zeznała, że były piłkarz spędził z nią noc w hotelu w Sopocie. Tam miało dojść do stosunku, na co Sz. nie wyraziła zgody.