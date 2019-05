"Zawodnicy postanowili, że w przypadku wywalczenie tego trofeum zetną włosy. I wszyscy słowa dotrzymali. W piątek po rozruchu stracili dotychczasowe fryzury" – powiedział PAP rzecznik prasowy gdańskiego klubu Patryk Siedliński.

Za zdobycie krajowego pucharu Lechia otrzyma z PZPN premię w wysokości trzech milionów złotych, ale żadna część tej kwoty nie poszła na fryzjera, bowiem piłkarze nawzajem ścinali sobie włosy maszynką.

Słowo się rzekło… Jest puchar, nie ma włosów! pic.twitter.com/F7jR5Su7HN — Lechia Gdańsk SA (@LechiaGdanskSA) 3 maja 2019

Nie będzie natomiast problemu z rozpoznaniem trenera wicelidera ekstraklasy Piotra Stokowca i członków jego sztabu, bo oni nie zdecydowali się na zmianę fryzur.

Po finałowym spotkaniu PP biało-zieloni nie mieli za wiele czasu na regenerację. W czwartek w nocy wrócili z Warszawy do Gdańska samolotem czarterowym, a już w sobotę o 16 mają zaplanowany wylot do Katowic, skąd autokarem udadzą się do Krakowa. Mecz z Cracovią rozpocznie się w niedzielę o 18.