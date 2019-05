„Takie będą sukcesy piłki nożnej, jakie będzie szkolenie. Również w innych dziedzinach trzeba rozpocząć nową erę szkolenia zawodników” – powiedział premier Morawiecki.

Budowa ośrodka ruszyła w kwietniu, a zakończenie planowane jest na czerwiec 2020.

„W końcu stawiamy na oddolną pracę, która na pewno przyniesie efekty. Dla nas wzorem jest Ajax Amsterdam, który teraz święci sukcesy bazując na swoich wychowankach” – przyznał Morawiecki.

Ośrodek będzie współpracował z innymi klubami ekstraklasy: Pogonią Szczecin, Jagiellonią Białystok i Cracovią.

„Chcę podziękować, że jest to wspólna inicjatywa klubów i przetarcie szlaków. Już teraz jest to współpraca bardzo dobrze znanych w Polsce klubów. Chcę podziękować, że obiekty w tym ośrodku będą udostępniane nieznanym klubom w niektórych częściach Polski. Innych klubów nie stać na budowanie takich boisk i ważne, że będą mogły korzystać z tych obiektów. To ważne, aby piłka nożna rosła wszędzie, w całym kraju” – podkreślił Morawiecki.

Pomysłodawcą budowy ośrodka jest prezes i właściciel Legii Warszawa Dariusz Mioduski.

„To nie jest projekt tylko dla Legii Warszawa. On symbolizuje kierunek, w którym powinna rozwijać się polska piłka. Trzeba myśleć ponad podziałami i strategicznie, aby wejść na nowy poziom rywalizacji. Mam nadzieję, że wkrótce cała Polska będzie dumna z tego miejsca” – powiedział Mioduski.

Wartość inwestycji to ponad 80 mln złotych. Klub otrzymał 11 mln złotych dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 1,2 mln z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Kredytowanie zapewnił natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego.

„Do sportu prezentujemy podejście długoterminowe. Stawiamy na spójną piramidę szkoleniową, której mocnym fundamentem jest sport powszechny. Dzisiaj nie ma sukcesów w sporcie wyczynowym bez mocnego sportu powszechnego i bez inwestycji w infrastrukturę sportową. Od 2016 roku do 2019 roku przeznaczymy na infrastrukturę sportową łącznie 2,3 miliarda złotych i zainwestujemy szacunkowo w sześć tysięcy obiektów” - powiedziała sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Anna Krupka.

Przedstawiciele Legii 5 kwietnia złożyli wniosek do MSiT o dofinansowanie budowy dodatkowych obiektów, m.in. stadionu oraz dodatkowego boiska ze sztuczną nawierzchnią.

„Ten stadion ma służyć m.in. międzynarodowym rozgrywkom młodzieżowym. Mecze na nim będą mogli organizować Polski Związek Piłki Nożnej i Mazowiecki Związek Piłki Nożnej. Chcemy również wzbogacić ofertę otwartych obiektów dla lokalnej społeczności. Te komponenty podniosą jakość tego projektu” – oświadczył prezes Akademii Legii Warszawa Tomasz Zahorski.

Ośrodek budowany jest w miejscowości Książenice, która leży w gminie Grodzisk Mazowiecki.

„To dzień nadziei dla wielu młodych zawodników, którzy do tej pory nie mieli gdzie trenować. To niezwykle ważna inwestycja” – dodał burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński.

Legia Training Center będzie najnowocześniejszym ośrodkiem szkoleniowo-treningowym w Polsce, z sześcioma boiskami (pięć z nawierzchnią naturalną i jedno ze sztuczną, przykryte halą pneumatyczną w okresie jesienno-zimowym). Do tego dochodzi zaplecze medyczne, siłownie i inne powierzchnie treningowe, 24 pokoje do dyspozycji piłkarzy pierwszego zespołu, 30 pokoi w bursie dla zawodników w wieku 13-18 lat oraz sale lekcyjne i konferencyjne.