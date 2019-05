Prawie równo rok temu reprezentacja Polski pod wodzą Nawałki doznała klęski na mundialu w Rosji. Po MŚ szkoleniowiec rozstał się z kadrą, a kilka miesięcy później związał z Lechem Poznań. Jednak w stolicy Wielkopolski długo miejsca nie zagrzał. Z powodu słabych wyników został zwolniony już na samym początku rundy wiosennej naszej Ekstraklasy.

Od tego czasu Nawałka jest bez pracy. Jeśli jednak wierzyć ukraińskim mediom, to w najbliższym czasie były selekcjoner naszej reprezentacji być może wróci do trenerskiego fachu. Jest jednym z kandydatów do objęcia posady pierwszego szkoleniowca Dynama Kijów. Polak w w ciągu kilku dni ma udać się na Ukrainę i rozmawiać z władzami Dynama na temat warunków pracy.