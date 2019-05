Karius po pamiętnym finale Champions League musiał opuścić Liverpool. Przeniósł się do Turcji. Na jego nieszczęście jego nie opuścił pech. Niemiec co jakiś czas zalicza spektakularne pomyłki. Fani Besiktasu Stambuł są coraz bardziej poirytowani jego postawą. Dali temu wyraz dewastując auto Sophii Thomallii. Na samochodzie życiowej partnerki bramkarza napisali "Loser" (przegrany), co oczywiście odnosi się do niemieckiego golkipera.