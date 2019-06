W poniedziałek po raz pierwszy na tym zgrupowaniu z zespołem trenował Kamil Glik, który zmagał się z urazem przeciążeniowym ścięgna Achillesa.

"Niestety zgrupowanie opuścił już Arek Reca. Kamil wziął udział w zajęciach, ale nie był to trening z pełnym obciążeniem. Urazu doznał za to Kownacki i po badaniach będziemy mogli określić, na ile jest to poważne. Jesteśmy też ostrożni w związku z naciągnięciem mięśnia dwugłowego Maciej Rybusa" – powiedział Brzęczek na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Po dwóch kolejkach eliminacji Euro 2020 biało-czerwoni z sześcioma punktami prowadzą w grupie G. Po cztery mają najbliżsi rywale Polaków - reprezentacje Macedonii Północnej i Izraela.

Z powodu urazu kolana na zgrupowaniu brakuje Wojciecha Szczęsnego. "Pozycja bramkarza jest jasna. W obu meczach numerem jeden będzie Łukasz Fabiański" - wskazał Brzęczek.

Do najbliższych meczów reprezentacja Polski przygotowuje się na boiskach KS ZWAR i Polonii Warszawa. W czwartek o godz. 11.30 biało-czerwoni wylecą do Skopje, gdzie dzień później zagrają z Macedonią Północną. Bezpośrednio po meczu zaplanowany jest powrót do Warszawy, gdzie w poniedziałek 10 czerwca zmierzą się z Izraelem.