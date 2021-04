Wszyscy będą musieli mieć założone maseczki, zajmować co drugie miejsce na widowni oraz mieć jeden z trzech dokumentów: negatywny test PCR, dowód szczepienia lub status ozdrowieńca. Więcej szczegółów na razie nie ujawniono.

W pierwszych sześciu kolejkach obecnego sezonu, do końca października 2020 roku, na trybunach zasiadało początkowo 10 tys. osób, później liczbę tę zmniejszono do 3 tys, a ostatecznie do 1,5 tys. Od 3 listopada z powodu pandemii koronawirusa stadiony świeciły pustkami.

Austria się otwiera

Ostatni rok pokazał, że piłka nożna bez kibiców nie jest tym samym. Dlatego jesteśmy szczęśliwi, że nareszcie wraca życie na trybunach - powiedział szef austriackiej Bundesligi Christian Ebenbauer.

Od 19 maja w Austrii zapowiedziane jest otwarcie niemal wszystkich branż - kultury, sportu, gastronomii i turystyki. Ale negatywne wyniki testów PCR są wymogiem wejścia do niemal wszystkich instytucji.