W fazie grupowej Copa America szlagierów nie ma wielu. Wcześniej ciekawie zapowiadało się jeszcze tylko spotkanie w grupie B, w którym Kolumbia pokonała Argentynę 2:0. To właśnie uniknięcie Kolumbii w 1/4 finału było stawką meczu Urugwaj - Chile, bo sam awans do ćwierćfinału obie ekipy zapewniły sobie już wcześniej.

W lepszej sytuacji byli Chilijczycy. Triumfatorom dwóch ostatnich edycji do zajęcia pierwszego miejsca w grupie wystarczał remis i długo korzystny dla nich rezultat się utrzymywał.

Sytuacja zmieniła się dopiero w 82. minucie. Wówczas po zagraniu w pole karne Jonathana Rodrigueza precyzyjnym strzałem głową popisał się Edinson Cavani. Dzięki tej bramce Urugwaj w ćwierćfinale zagra z Peru.

"To był wyrównany mecz i mógł się zakończyć całkowicie innym wynikiem. Cavani to prawdziwy specjalista, łowca bramek. On nigdy się rezygnuje i choć w trakcie spotkania miał różne zadania, to ostatecznie pokazał to, co potrafi najlepiej" - powiedział trener Urugwaju Oscar Tabarez.

Z każdej z trzech grup awans do 1/4 finału uzyskiwały po dwa czołowe zespoły oraz dwa najlepsze z tych, które zajęły trzecie miejsca. Piłkarze Japonii oraz Ekwadoru mieli świadomość, że zwycięstwo w poniedziałek pozwoli wyprzedzić w rankingu ekip z trzecich lokat Paragwaj, który zgromadził tylko dwa punkty.

Prowadzenie grającym na zaproszenie organizatorów Azjatom w 15. minucie dał Shoya Nakajima. Jeszcze przed przerwą wyrównał jednak Angel Mena.

Japończycy mieli przewagę. W całym meczu oddali aż dziewięć celnych strzałów, a rywale trzy. Tuż przed końcem meczu do siatki trafił Takefusa Kubo, ale okazało się, że był na pozycji spalonej.

W pozostałych ćwierćfinałach Brazylia zmierzy się z Paragwajem, a Argentyna z Wenezuelą.

Wyniki:

Grupa C

24 czerwca, poniedziałek

Ekwador – Japonia 1:1 (1:1)

Bramki: dla Ekwadoru – Angel Mena (35); dla Japonii - Shoya Nakajima (15).

Chile - Urugwaj 0:1 (0:0)

Bramka: Edinson Cavani (82).

Tabela:

M Z R P bramki pkt

1. Urugwaj 3 2 1 0 7-2 7 – awans

2. Chile 3 2 0 1 6-2 6 - awans

3. Japonia 3 0 2 1 3-7 2

4. Ekwador 3 0 1 2 2-7 1

Program meczów 1/4 finału:

27 czerwca, czwartek

Brazylia - Paragwaj (godz. 2.30 w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego)

28 czerwca, piątek

Wenezuela - Argentyna (21.00)

Kolumbia - Chile (1.00 w nocy z piątku na sobotę)

29 czerwca, sobota

Urugwaj - Peru (21.00)