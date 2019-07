Mistrz Polski w 1. rundzie eliminacji LM odpadł w rywalizacji z BATE Borysów po pechowej końcówce w rewanżu i ostatecznej porażce 1:2 (w pierwszym meczu 1:1).

To, że gramy pierwszy mecz u siebie zdeterminuje naszą taktykę. Nie chcemy odejść od ładnej gry. Mamy wypracowany swój styl i nie możemy zejść z tej drogi. Jednak musimy być bardziej skuteczni. Myślę, że nie będziemy czekać na przeciwnika - powiedział trener Piasta Waldemar Fornalik.

Gotowy do gry będzie obrońca Jakub Czerwiński, którego zabrakło w sobotnim meczu pierwszej kolejki ekstraklasy z Lechem Poznań (1:1).

Weryfikują się nasze marzenia, cele. Dużo ludzi chwaliło nas po meczach z BATE czy Lechem za dobrą i ładną dla oka grę. Nie miało to przełożenia na wyniki. Jutro będziemy chcieli powtórzyć naszą postawę z pojedynku z drużyną z Białorusi, zdominować przeciwnika, ale i przełożyć to na rezultat" - zadeklarował obrońca Piasta.

Do rywalizacji dołącza na tym etapie zdobywca Pucharu Polski Lechia Gdańsk, która podejmie Broendby. W pierwszej rundzie eliminacji LE duńska drużyna z Kamilem Wilczkiem w składzie okazała się lepsza od Interu Turku (Polak strzelił dwa gole w pierwszym meczu 4:1). Organizatorzy spotkania w Gdańsku spodziewają się na trybunach 30 tys. kibiców.

W poniedziałek rozeszło się cztery tysiące biletów, a we wtorek w samo południe liczba sprzedanych wejściówek wyniosła 16 tysięcy. Do tego spodziewamy się blisko 600 fanów Broendby. Jest szansa, że dwa dni przed spotkaniem przekroczymy granicę 20 tysięcy, a dynamika ich dystrybucji pozwala na stwierdzenie, że w czwartek o 19 na Stadionie Energa Gdańsk zasiądzie około 28-30 tysięcy kibiców. Będzie to jedna z najwyższych frekwencji podczas spotkań Lechii na tym obiekcie – powiedział PAP rzecznik prasowy klubu Patryk Siedliński.

Z kolei Legia Warszawa po wyeliminowaniu w poprzedniej rundzie gibraltarskiego zespołu Europa FC, zagra przy Łazienkowskiej z fińskim KuPS Kuopio. W niedzielę jednak wicemistrzowie Polski przegrali przy Łazienkowskiej z Pogonią Szczecin 1:2 w pierwszej kolejce ekstraklasy. W tym meczu zabrakło Carlitosa, ale Hiszpan ma być gotowy na czwartkowe spotkanie.

W tym sezonie finał Ligi Europy odbędzie się 27 maja 2020 w Gdańsku.

Program spotkań z udziałem polskich klubów w 2. rundzie eliminacji LE: czwartek, 25 lipca: Lechia Gdańsk - Broendby Kopenhaga (godz. 19.00) Piast Gliwice - FC Ryga (20.00) Legia Warszawa - KuPS Kuopio (21.00)