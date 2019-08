"Arek Milik nie weźmie udziału w zgrupowaniu reprezentacji Polski, która jutro rozpocznie przygotowania do meczów el. EURO 2020 ze Słowenią (6.09) oraz Austrią (9.09). Powodem absencji Milika są kłopoty zdrowotne. Na ten moment sztab reprezentacji nie planuje dodatkowych powołań" - napisał Kwiatkowski.

Zgrupowanie biało-czerwonych rozpocznie się 1 września w Warszawie. Cztery dni później kadrowicze polecą do Lublany. Powrót do Polski przewidziany jest bezpośrednio po meczu ze Słowenią 6 września. Kolejne dwa dni selekcjoner Jerzy Brzęczek i jego podopieczni spędzą na przygotowaniach do spotkania z Austrią na PGE Narodowym.

Po czterech kolejkach Polska prowadzi w grupie G z kompletem zwycięstw i pięcioma punktami przewagi nad wiceliderem - Izraelem. Biało-czerwoni są też jedynym zespołem, który w tych eliminacjach nie stracił jeszcze bramki.

Piłkarze powołani na mecze el. ME 2020 ze Słowenią i Austrią:

Bramkarze: Łukasz Fabiański (West Ham United), Łukasz Skorupski (Bologna FC), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn)

Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton FC), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (SPAL Ferrara), Kamil Glik (AS Monaco), Robert Gumny (Lech Poznań), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Michał Pazdan (MKE Ankaragucu), Arkadiusz Reca (Atalanta Bergamo), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa)

Pomocnicy: Krystian Bielik (Derby County), Jakub Błaszczykowski (Wisła Kraków), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Damian Kądzior (Dinamo Zagrzeb), Mateusz Klich (Leeds United), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Sebastian Szymański (Legia Warszawa), Piotr Zieliński (SSC Napoli)

Napastnicy: Dawid Kownacki (Fortuna Duesseldorf), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Krzysztof Piątek (AC Milan)