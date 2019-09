Był to rewanż za marcową potyczkę w Amsterdamie, gdzie mistrzowie globu z 2014 roku zwyciężyli 3:2.

Niemcy to druga po Polsce drużyna, która straciła w tej serii pierwsze punkty w kwalifikacjach. Z kompletem 12 w tabeli grupy C prowadzi Irlandia Północna, która jednak nie grała jeszcze z faworytami, ale już w poniedziałek podejmie w Belfaście Niemcy.

Świetną passę w kwalifikacjach kontynuują Belgowie, choć wyjazdowa wygrana 4:0 z San Marino była raczej planowa. "Czerwone Diabły" odniosły piąte zwycięstwo i z 15 pkt o trzy wyprzedzają Rosjan. Ci odnieśli cenne zwycięstwo w Glasgow nad Szkotami 2:1, choć to miejscowi pierwsi trafili do siatki (John McGinn). Przed przerwą wyrównał Artiom Dziuba, a w drugiej połowie do własnej bramki skierował piłkę Stephen O'Donnell.

Porażka Szkotów sprawia, że praktycznie odpadają oni z walki o Euro 2020, choć Glasgow będzie jednym z 12 miast-gospodarzy.

Ważny sukces odnieśli też Chorwaci, którzy wygrali w Trnawie ze Słowakami 4:0. Dzięki temu objęli prowadzenie w tabeli grupy E, w której dziewięć punktów mają też pauzujący w piątek Węgrzy. Za tym duetem z sześcioma "oczkami" są Słowacy i Walijczycy, którzy z trudem uporali się z Azerbejdżanem (2:1). Sześć minut przed końcem zwycięskiego gola uzyskał gwiazdor Wyspiarzy Gareth Bale.

W czwartek kolejne wygrane w kwalifikacjach odnotowały m.in. Hiszpania (2:1 z Rumunią) i Włochy (3:1 z Armenią), które mają komplet punktów i pewnie prowadzą w swoich grupach. Wysoko zwyciężyła Dania (6:0 z Gibraltarem), dla której dwie bramki strzelił napastnik Lecha Poznań Christian Gytkjaer. O awans rywalizuje ona z Irlandią i Szwajcarią, których mecz w Dublinie zakończył się wynikiem 1:1.

Kolejna porcja meczów - w sobotę. Najciekawiej zapowiada się starcie w Belgradzie, gdzie Serbia podejmie Portugalię.

Reprezentacje 55 członków UEFA utworzyły łącznie 10 grup eliminacyjnych - pięć po pięć drużyn i pięć po sześć zespołów. Awans do finałowego turnieju Euro 2020 uzyskają po dwie najlepsze ekipy z każdej z grup. Stawkę uzupełnią cztery drużyny z Ligi Narodów.