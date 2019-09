Obaj wyżej wymienieni piłkarze słabo zagrali ze Słowenią. Pazdan miał duży "udział" przy drugim golu dla gospodarzy piątkowego meczu. W spotkaniu z Austrią na środku obrony zastąpi go Kamil Glik, który w Lublanie nie zagrał z powodu kontuzji. Jego partnerem na stoperze będzie Jan Bednarek. Na bokach defensywy znów zobaczymy Tomasza Kędziorę i Bartosza Bereszyńskiego.

Do zmiany dojdzie też w drugiej linii. Klich w pojedynku ze Słoweńcami zaliczył kompletnie nieudany występ. Dziś Brzęczek w jego miejsce pośle od pierwszej minuty Krystiana Bielika, dla którego będzie to debiut w wyjściowym składzie biało-czerwonych. Gracz angielskiego Derby County trzy dni temu pojawił się na boisku w drugiej połowie i było to bardzo obiecujący występ. Dlatego teraz selekcjoner dam mu szansę od pierwszej minuty. Obok niego w pomocy zagrają Grzegorz Krychowiak, Kamil Grosicki i Piotr Zieliński.

Oprócz Pazdana i Klicha w Lublanie mocno rozczarował też Krzysztof Piątek. W tym przypadku jednak do zmiany nie dojdzie. Zawodnik AC Milan od kilku tygodni przeżywa kryzys formy. Opiekun naszej kadry liczy jednak, że 24-letni snajper przełamie strzelecką niemoc właśnie w meczu z Austrią.

Drugim napastnikiem będzie oczywiście Robert Lewandowski, a naszej bramki strzec będzie Łukasz Fabiański.

Początek meczu na stadionie PGE Narodowy w Warszawie o godz. 20.45. Dziennik.pl zaprasza na relację na żywo.