Franco Foda (trener reprezentacji Austrii): "Jestem bardzo zadowolony z postawy mojej drużyny. Byliśmy długimi fragmentami zdecydowanie lepsi, dominowaliśmy, stworzyliśmy kilka bardzo dobrych okazji, zdecydowanie częściej utrzymywaliśmy się przy piłce. W zasadzie od pierwszej minuty kontrolowaliśmy przebieg gry, jedyne, czego zabrakło to gol, który mógł dać zwycięstwo. Polacy w zasadzie mieli tylko dwie sytuacji, w tym wspaniałą w pierwszej połowie, którą zmarnował Lewandowski, a my chyba pięć. Skończyło się 0:0, remis u lidera tabeli nie jest zły, ale to na pewno kolejny wielki zastrzyk optymizmu. Jeśli zespół nadal będzie się tak rozwijał i prezentował, to zwycięstwa przyjdą i myślę, że uda się awansować do mistrzostw Europy".