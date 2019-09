Robert Lewandowski (kapitan reprezentacji Polski): "Nie był to dobry mecz w naszym wykonaniu. Być może zagraliśmy zbyt defensywnie. Wiedzieliśmy, że musimy zagrać inaczej niż w poprzednim spotkaniu. W pierwszej fazie eliminacji szło nam znacznie lepiej. Na najbliższe dwa mecze trzeba coś zmienić. Gdyby udało nam się je wygrać, zrobilibyśmy ogromny krok w stronę zakwalifikowania się na mistrzostwa Europy.

- To, jak zagraliśmy w tych dwóch ostatnich spotkaniach, nie pokazało naszego potencjału. Daliśmy z siebie za mało, ale wiemy, co zrobiliśmy źle. Zdajemy sobie sprawę, że stać nas na więcej, na znacznie bardziej ofensywną grę. Nasza sytuacja nadal nie jest zła, wciąż wszystko jest w naszych rękach. Mam nadzieję, że i Austriacy, i my wygramy nasze kolejne mecze i dwa najlepsze zespoły tej grupy pojadą na Euro".

Piotr Zieliński: "Chcieliśmy więcej, bo co zgrupowanie zdobywaliśmy po sześć punktów, a teraz przyszło takie, w którym poznaliśmy smak porażki, później remisu. Ale ten remis przyjmę pozytywnie, bo jest bardzo ważny dla układu tabeli. Uważam, że stworzyliśmy dzisiaj kilka bramkowych sytuacji, w tym jedną stuprocentową w pierwszej połowie. Przeciwnik trochę nas zepchnął do defensywy, ale mecz trwa 90 minut i nie da się cały czas atakować. Czasami trzeba oddać pole gry, a Austria jest bardzo dobrą reprezentacją. Najważniejsze, że nie straciliśmy bramki".

Bartosz Bereszyński (obrońca reprezentacji Polski): "Austriacy przyjechali tu, żeby zniwelować przewagę, jaką sobie wypracowaliśmy nad nimi we wcześniejszych spotkaniach – i to im się nie udało. Ten dystans jest taki sam, jaki był przed meczem. To jest dla nas istotne. Ten jeden punkt jest cenny z perspektywy tego, jak to spotkanie wyglądało i jak przebiegają te eliminacje.

- Nie jest mi łatwo występować na lewej stronie obrony. Wszyscy widzą, i ja sobie też zdaję z tego sprawę, że moją nominalną stroną jest prawa. Mam wrażenie, że w defensywie sobie radzę, ale w ofensywie, tak jak dzisiaj, uważam że mogłoby to wyglądać lepiej, gdybym był lewonożny albo występował po drugiej stronie boiska. To są decyzje trenera, ja to oczywiście szanuję i przede wszystkim cieszę się, że mogę grać w reprezentacji".