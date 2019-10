W meczu ligi tajlandzkiej Nakhon Ratchasima FC przegrało z Buriram United 2:3. Ozdobą mecz był zawodnika gospodarzy z "podwójnej przewrotki". Leandro Assumpcao i Kitsada Hemvipat wyskoczyli do góry, by uderzyć piłkę "przewrotką". Ostatecznie w futbolówkę trafił ten drugi i to on został autorem gola.