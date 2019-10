Karami dodatkowymi za rasistowskie okrzyki i użycie fajerwerków są grzywna w wysokości 33 250 euro oraz, w zawieszeniu na okres jednego roku, spotkania bez publiczności, w przypadku powtórzenia się incydentów.

W tabeli grupy B prowadzi Ukraina, która zgromadziła 19 punktów w siedmiu spotkaniach i zapewniła sobie awans do Euro 2020. O drugie miejsce walczą Portugalczycy 11 pkt i Serbowie - 10. Obie drużyny rozegrały dotychczas po sześć meczów. W 8. kolejce Ukraina zwyciężyła Portugalię 2:1, a Serbia na wyjeździe Litwę 2:1.

W stawce nie liczą się kompletnie Luksemburg - 4 i Litwa - 1 punkt.

14 listopada Serbia podejmie Luksemburg, a Portugalia zagra u siebie z Litwą.

W ostatniej kolejce - 17 listopada - Serbia spotka się z Ukrainą, a Luksemburg z Portugalią.

Biało-czerwoni, występujący w grupie C, zdobyli już awans do finałów ME 2020.