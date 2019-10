Kittel urodził się w Niemczech, ale jego rodzice i dziadkowie mieszkali na Śląsku, z którego w latach 80-tych wyjechali za naszą zachodnią granicę. Piłkarz HSV Hamburg w rodzinnym domu rozmawia z najbliższymi po polsku. 26-letni skrzydłowy dość długo starał się o polskie obywatelstwo. Swój cel osiągnął i deklaruje, że jeśli selekcjoner Jerzy Brzęczek powoła go do kadry, to na pewno stawi się na zgrupowaniu reprezentacji.

Jednak według informacji sport.pl opiekun biało-czerwonych nie jest zainteresowany Kittelem i jego szanse na grę w biało-czerwonych barwach są raczej małe.