Po sobotnim losowaniu w Bukareszcie grup mistrzostw Europy wiadomo, że biało-czerwoni trafili na Hiszpanię, Szwecję oraz drużynę z barażu - Bośnię i Hercegowinę, Irlandię Północną, Słowację lub Irlandię (ten przeciwnik zostanie wyłoniony w marcu).

Podopieczni Jerzego Brzęczka zmagania w grupie E rozpoczną 15 czerwca od meczu w Dublinie ze zwycięzcą tzw. ścieżki barażowej. Pięć dni później zmierzą się w Bilbao z Hiszpanią, a 24 czerwca w Dublinie ze Szwecją.

Z uwagi na dwa mecze grupowe w stolicy Irlandii PZPN wybiera dla piłkarzy bazę w okolicach Dublina.

Obecnie przebywa tam trzech działaczy z departamentu logistyki i administracji PZPN.

W grę wchodzą dwa ośrodki. Jeden mieści się w położonym pod Dublinem Portmarnock, przy wybrzeżu, około 11 kilometrów od stolicy. To trochę podobne miejsce do francuskiego La Baule, w którym przebywaliśmy podczas Euro 2016. Drugi ośrodek to Carton House, leżący około 30 km od miasta, po przeciwnej stronie niż ten pierwszy - powiedział Kwiatkowski.

Decyzja ma zapaść do 9 grudnia.

Jeden ośrodek już wizytowaliśmy, teraz czas na drugi. Od momentu losowania mamy 10 dni na potwierdzenie. Jesteśmy w korzystnej sytuacji, ponieważ zrobiliśmy różne rezerwacje już marcu, tuż po otwarciu systemu umożliwiającego składanie takich rezerwacji w katalogu UEFA. Dokonaliśmy po dwóch w każdym mieście, żeby nie czekać do losowania. Dzięki temu mamy teraz pierwszeństwo - zaznaczył rzecznik prasowy reprezentacji i PZPN.

Jak dodał, przy wyborze ośrodka polska kadra nie jest w żaden sposób uzależniona od wyników marcowego turnieju barażowego, gdzie o prawo udziału w mistrzostwach Europy będzie walczyć m.in. współgospodarz Irlandia.

Mistrzostwa Europy odbędą się od 12 czerwca do 12 lipca na 12 stadionach w 12 krajach.

Grupa A będzie rywalizować w Rzymie i Baku, grupa B w Kopenhadze i Sankt Petersburgu, C w Amsterdamie i Bukareszcie, D w Londynie i Glasgow, E w Bilbao i Dublinie, a grupa F w Monachium i Budapeszcie. W każdej może wystąpić maksymalnie dwóch współgospodarzy. Półfinały i finał odbędą się na Wembley w Londynie.