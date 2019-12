"FIFA wniosła dziś do odpowiednich szwajcarskich sądów roszczenia przeciwko byłemu prezydentowi FIFA Josephowi Blatterowi i byłemu wiceprezydentowi FIFA Michelowi Platiniemu (był również szefem europejskiej federacji UEFA - PAP), domagając się zwrotu 2 milionów franków nienależnie wypłaconych panu Platiniemu w lutym 2011 roku" - poinformowała w poniedziałek międzynarodowa federacja. Już w ubiegłym tygodniu komitet zarządzający FIFA zwrócił się do władz tej organizacji o podjęcie kroków prawnych przeciwko Platiniemu w celu odzyskania pieniędzy. Niejasne okoliczności otrzymania tej kwoty doprowadziły w przeszłości do zawieszenia Francuza. Obaj działacze utrzymywali, że było to wynagrodzenie za pracę, którą Platini wykonał na rzecz światowej federacji dekadę wcześniej, a umowa była ustna.

64-letni Platini - znakomity w przeszłości piłkarz "Trójkolorowych" - został w 2015 roku wykluczony z wszelkiej działalności piłkarskiej przez Komisję Etyki FIFA. Początkowo kara Francuza miała trwać osiem lat, ale później została skrócona do sześciu, a następnie - przez Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) w Lozannie - do czterech lat. Blatter dostał od Komisji Etyki FIFA ośmioletni zakaz działalności w futbolu, który potem skrócony został do sześciu lat.

Dyskwalifikacja Platiniego zakończyła się w październiku. Słynny Francuz ten czteroletni okres nazwał "najdłuższym urlopem w długiej piłkarskiej karierze". Kilka tygodni temu przyznał, że stęsknił się za działalnością w futbolu i jest gotowy wrócić. Podkreślił, że nie zamyka przed sobą żadnych drzwi i dostrzega kilka opcji.