Błaszczykowski przez wiele lat był kapitanem biało-czerwonych, którą po nim przejął Robert Lewandowski. 34-letni piłkarz aktualnie gra w Wiśle Kraków. Choć "gra" to zbyt duże słowo. Częściej niż na boisku pojawia się w gabinetach lekarskich. Kontuzje nie pozwalają mu na regularne występy.

I właśnie zdrowie będzie kluczowe w kontekście powołania Błaszczykowskiego na Euro 2020. Jeśli Kuba będzie zdrowy, to zabiorę go na mistrzostwa Europy. Zawsze była dyskusja, gdy go powoływałem. Każdy kto zna mnie i Kubę wie, że nigdy nie zrobiliśmy czegoś, co przeszkodziłoby drużynie. Kibice byli przeciwni zabieraniu Kuby na Euro 2016, a potem był naszym najlepszym piłkarzem na tym turnieju - powiedział w wywiadzie dla "Tiroler Tageszeitung" Brzęczek.