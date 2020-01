Piłkarskim władzom Albanii i Kosowa zależy na tym, by zwycięzca trofeum Matki Teresy kwalifikował się do Ligi Europy.

Teraz dwie federacje (...) czekają na odpowiedź UEFA i FIFA - powiedział rzecznik, dodając, że obydwa związki są na etapie poszukiwania i gromadzenia funduszów na ten cel.

Projekt może wywołać niezadowolenie w Serbii, która nigdy nie uznała niepodległości Kosowa, proklamowanej w 2008 roku. Belgrad do 2016 r. skutecznie torpedował przyjęcie Kosowa do UEFA.

Matka Teresa, założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla z 1979 r., została kanonizowana 4 września 2016 r. przez papieża Franciszka.

Agnes Gonxha Bojaxhiu urodziła się w 1910 roku w Skopje (Macedonia Północna) w rodzinie pochodzącej z Albanii. W 1929 roku pojechała do Indii, by zacząć tam nowicjat. Podjęła potem pracę i posługę w Kalkucie, gdzie pozostała do końca życia. W 1950 roku założyła zgromadzenie Misjonarek Miłości, które z biegiem lat rozszerzyło działalność na cały świat. Przez prawie pół wieku prowadziła domy dla umierających, dla chorych na trąd, ubogich i sierot. Zmarła w wieku 87 lat.

Została beatyfikowana przez Jana Pawła II w 2003 roku, sześć lat po śmierci. Polski papież, z którym łączyły Matkę Teresę wyjątkowe więzy przyjaźni, ogłosił ją błogosławioną w czasie obchodów 25. rocznicy swego pontyfikatu.