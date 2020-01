Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki jest jednym ze sportowych fenomenów globalnego marketingu i jednym z najlepiej zarabiających sportowców świata. W 2019 r. miał 99 mln euro przychodu (drugie miejsce w rankingu "Forbesa" za Argentyńczykiem Leo Messim), z czego aż 44 mln stanowiły wpływy z reklam. Kontrakt z włoska firma podpisał na pięć lat.

Zawsze "pasjonowałem się" okularami i zawsze chciałem mieć własną linię. Jestem bardzo podekscytowany współpracą w tym projekcie. Pracowałem i pracuję ciężko, by osiągnąć doskonałość we wszystkim co robię - napisał w oświadczeniu Ronaldo, pięciokrotny triumfator Ligi Mistrzów.

Lapo Elkann, właściciel grupy, która podpisała kontrakt z Ronaldo, to wnuk legendarnego Gianniego Agnellego, założyciela włoskiej grupy Fiat (FCA) i większościowego udziałowca Juventusu. Elkann stworzył własną markę, która sprzedaje luksusowe ubrania i akcesoria.