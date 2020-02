Młody napastnik Fortuny Duesseldorf kilka dni temu na treningu doznał kontuzji kolana. Początkowo uraz uznano za niegroźny, ale po dokładnych badaniach okazało się, że konieczna będzie operacja. Zabieg przeprowadzony zostanie w środę.

Agent piłkarza, Marcin Kubacki w rozmowie z serwisem "sportowefakty.pl" zdradził, że Kownacki do treningów wróci za trzy miesiące. To oznacza, że w tym sezonie już nie zagra. Tym samym jego szanse na powołanie do reprezentacji Polski na Euro 2020 zmalały praktycznie do zera.