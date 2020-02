Do Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) wpłynęło 28,3 miliona zgłoszeń po bilety na mecze tegorocznych mistrzostw Europy. To dwa razy więcej niż dotychczasowy rekord, ustanowiony przed czterema laty. W puli jest łącznie ok. 2,5 miliona wejściówek.

"Wpłynęła bezprecedensowa liczba aplikacji po bilety na turniej finałowy tego lata. To zmiażdżenie wszystkich rekordów" - napisano na oficjalnej stronie internetowej UEFA. Reklama Rejestracja po bilety odbywała się w dwóch fazach: od 12 czerwca do 12 lipca poprzedniego roku wpłynęło 19,3 mln zgłoszeń, a w grudniu, gdy aplikować mogli kibice zakwalifikowanych do Euro 2020 reprezentacji, pojawiło się kolejne dziewięć milionów chętnych. "Całkowita suma 28,3 mln jest podwojeniem poprzedniego rekordu i wygląda na to, że wynika w dużej mierze z wyjątkowej natury turnieju, którego gospodarzami jest 12 krajów" - oceniono. Jak poinformowano, po bilety na finał na Wembley zgłosiło się ok. 714 tysięcy chętnych. Tylko o cztery tysiące mniej chciałoby obejrzeć spotkanie fazy grupowej pomiędzy Niemcami i Francją w Monachium. Euro 2020 zostanie rozegrane między 12 czerwca a 12 lipca. Wystąpią w nich 24 reprezentacje, w tym Polska.