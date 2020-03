Goście przyjechali na pucharowe spotkanie po serii czterech porażek w ekstraklasie. Dla Cracovii rywalizacja o Puchar Polski jest tak samo ważna, jak ligowe punkty. "Pasy" jeszcze nigdy w historii klubu nie sięgnęły po to trofeum, a awans do półfinału po raz ostatni wywalczyły w 2007 roku. Dla pierwszoligowego GKS mecz miał być świętem dla klubu, bo tyszanie zagrali w ćwierćfinale PP po raz pierwszy od 43 lat. Samorząd miasta został sponsorem meczu za 220 tysięcy złotych, jednak te plany musiały zostać weryfikowane przez epidemię koronawirusa. W jej efekcie spotkanie zostało zamknięte dla kibiców, którzy wcześniej kupili ok. 1500 biletów.

Drużynę gospodarzy poprowadził Ryszard Komornicki, który w niedzielę został ich tymczasowym trenerem, zastępując na tym stanowisku innego byłego reprezentanta Polski Ryszarda Tarasiewicza. Ten ostatni stracił pracę po sobotniej wyjazdowej porażce ligowej z Chrobrym Głogów 1:5.

Wtorkowy mecz przypominał atmosferą sparing. W ciszy na stadionie było słychać okrzyki zawodników i trenerów. W pierwszej połowie lepszą okazję do zdobycia gola mieli tyszanie – w 19. minucie głowa z bliska strzelił Szymon Lewicki, jednak krakowski bramkarz zdołał odbić piłkę. Ta sytuacja jakby pobudziła podopiecznych trenera Probierza. Ruszyli do przodu, po kilku dośrodkowaniach w polu karnym rywali było „gorąco”. Strzał Michała Helika w 41. minucie był co prawda celny, ale zbyt lekki, by sprawić kłopot Konradowi Jałosze.

Drugą połowę krakowianie zaczęli ofensywnie, co szybko przełożyło się na zmianę wyniku. W 52. minucie Mateusz Wdowiak strzałem pod poprzeczkę wyprowadził gości na prowadzenie.

Goście wyraźnie chcieli przesądzić losy meczu zdobyciem kolejnych goli. Blisko był w 64. min. Helik, który trafił w słupek. Gospodarze długo nie potrafili zagrozić bramce rywali, ale tuż przed końcem podstawowego czasu gry jeden z rezerwowych – Wojciech Szumilas – doprowadził do wyrównania i dogrywki. Ten sam zawodnik mógł w 102. minucie wyprowadzić tyszan na prowadzenie, tym razem trafił z 16. metrów w poprzeczkę. W tym samym miejscu bramki krakowian wylądowała piłka po „główce” Mateusz Piątkowskiego, potem na linii bramkowej zaasekurował bramkarza ”Pasów” Sylwester Lusiusz.

Krakowianie mieli jedną okazję bramkową i to im wystarczyło. Pelle van Amersfoort zgubił w polu karnym obrońców GKS i pokonał bramkarza gospodarzy, rozstrzygając losy rywalizacji.

Ćwierćfinał piłkarskiego Pucharu Polski: GKS Tychy - Cracovia Kraków 1:2 po dogrywce (1:1, 0:0). Awans: Cracovia.

Bramki: 0:1 Mateusz Wdowiak (52), 1:1 Wojciech Szumilas (90), 1:2 Pelle van Amersfoort (115).

Żółte kartki: GKS – Łukasz Grzeszczyk, Sebastian Steblecki, Keon Daniel; Cracovia – Ołeksij Dytiatjew.

Sędzia: Łukasz Szczech (Warszawa). Mecz bez udziału publiczności.