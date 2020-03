Mistrzostwa mają się odbyć od 12 czerwca do 12 lipca, ale wiele wskazuje na to, że w tym terminie nie uda się ich rozegrać. Ma to związek z pandemią koronawirusa, przez którą wszystkie najważniejsze rozgrywki na Starym Kontynencie zostały wstrzymane.

Gravina zasugerował, że w przypadku przełożenia mistrzostw, Serie A mogłaby grać do końca czerwca, a w razie konieczności nawet dłużej.

Dokończenie rozgrywek byłoby uczciwe wobec klubów, które poczyniły wiele inwestycji - podkreślił.

Po 26 kolejkach liderem jest broniący tytułu Juventus Turyn, który o punkt wyprzeda Lazio Rzym.

We wtorek odbędzie się wideokonferencja UEFA z udziałem przedstawicieli wszystkich federacji członkowskich. Dziennik "L'Equipe" donosił wcześniej, że na tym spotkaniu zapadnie decyzja o przełożeniu ME na przyszły rok.