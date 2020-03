Boniek jest przekonany, że koronawirus nie zniknie i ludzie będą musieli nauczyć się z nim żyć. Powtarzam: w tym momencie to rozumiem. Musimy wypracować mechanizmy obrony, na przykład ludzi starszych. Ale moim zdaniem musimy się też nauczyć żyć z koronawirusem. On nagle nie zniknie. Musimy walczyć, aby nie doprowadzić do zagłady gospodarki. Ja na przykład boję się fali samobójstw, bo jeśli - odpukać - ekonomicznie byłoby bardzo źle, to samobójstw może być więcej niż bezpośrednich ofiar koronawirusa - powiedział Zbigniew Boniek w rozmowie z "Super Expressem".

Reklama