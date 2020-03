27-letni napastnik Łudogorca Razgrad w trakcie spaceru ze swoją żoną zauważył leżącą na ulicy kobietę. 73-latka zemdlała i straciła przytomność. Polski piłkarz ruszył jej na ratunek. Udzieli pierwszej pomocy i zadzwonił na pogotowie.

Kobieta trafiła do szpitala. Na szczęście nic poważnego jej się nie stało. Po jednym dniu wróciła do domu i za pośrednictwem jednej z bułgarskich gazet podziękowała Polakowi. Zadeklarowała również, że po wygaśnięciu epidemii koronawirusa wybierze się na mecz Łudogorca, by z trybun dopingować Świerczoka.