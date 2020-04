17 kwietnia 2008 roku prezydent Lech Kaczyński nadał polskie obywatelstwo Rogerowi Guerreiro. Dzięki temu ówczesny pomocnik Legii Warszawa mógł grać w biało-czerwonych barwach. Urodzony w Brazylii piłkarz dwa miesiące później strzelił gola dla Polski w mistrzostwach Europy, w meczu z Austrią (1:1).

Do dziś mu za to dziękuję. Dał mi obywatelstwo, zrobił mnie Polakiem. Byłem szczęśliwy. Wkładałem koszulkę reprezentacji Polski i choć grałem dla wielu ludzi, to jednak dla jednego kraju. Teraz mieszkam znowu w Brazylii, ale czuję się po równo: Brazylijczykiem i Polakiem. Zawsze pamiętam o Polsce - podkreśla na łamach serwisu sportowefakty.pl Guerreiro.