Decyzje zapadły podczas czwartkowych obrad Komitetu Wykonawczego Europejskiej Unii Piłkarskiej. Jak oświadczono, 676 klubów z 55 federacji członkowskich UEFA otrzyma kwoty od 3,2 tys. do 630 tys. euro za swój wkład w kwalifikacje ME i Ligę Narodów UEFA za lata 2018-20.

Umowa między UEFA i Europejskim Stowarzyszeniem Klubów (ECA) gwarantuje klubom co najmniej 200 milionów euro z dochodów z Euro 2020 (turniej przełożono ostatecznie na 2021 roku z powodu koronawirusa).

Już teraz kluby otrzymają 70 milionów z tej puli - za udział piłkarzy w kwalifikacjach do mistrzostw Europy i Ligę Narodów. Pozostałe 130 milionów euro zostanie rozdzielone między kluby zwalniające swoich zawodników już na sam turniej finałowy.

Obecnie 50 milionów euro trafi do klubów "przekazujących" zawodników do 39 drużyn narodowych, które nie biorą udziału w barażach (play off). Natomiast 17,7 miliona trafi do tych klubów, których piłkarze wystąpią w 16 drużynach narodowych uczestniczących w czterech turniejach barażowych. Kolejne 2,7 miliona zostanie wypłacone później, po zakończeniu tych spotkań.

Na razie baraże o awans do Euro zostały przełożone najpierw z marca, a następnia z czerwca. Teraz najwcześniejszym terminem jest wrzesień 2020.

"Płatności takie pierwotnie planowano wykonać po zakończeniu meczów play off o awans do mistrzostw Europy, ale biorąc pod uwagę wyzwania, przed którymi stoją kluby (...), widząc, jak maleją dochody podczas wstrzymania gier z powodu COVID-19, płatności będą dokonywane natychmiast (...)" - poinformowano na stronie UEFA.

Jak podkreślił prezydent UEFA Aleksander Ceferin, kluby europejskie są "integralną częścią sukcesu naszych rozgrywek reprezentacji narodowych".

"W rezultacie część dochodów z tych rozgrywek jest rozdzielana między kluby, które zwalniają zawodników na takie mecze. W trudnych obecnie czasach, gdy wiele klubów boryka się z problemami finansowymi, naszym obowiązkiem było dopilnowanie, aby otrzymały one te płatności tak szybko, jak to możliwe" - powiedział Ceferin.

UEFA poinformowała, ze "pełna lista klubów i łączna kwota otrzymana przez każdy z nich zostanie podana po rozegraniu turnieju finałowego"