Jak wynika z klubowego komunikatu, głównym powodem tej decyzji były rozbieżności finansowe.

Przerwa w rozgrywkach będzie trwała jeszcze ponad miesiąc, to czas zbliżony do letniej. Uznaliśmy, że w obecnym stanie byłby to czas stracony. Może nie tyle w kontekście ostatnich 12 kolejek ligowych, co w kontekście całości funkcjonowania klubu i przede wszystkim budowy drużyny na przyszły sezon. Nie wiemy, ile będzie trwała letnia przerwa, ile będzie czasu na letnie transfery pod którymi musi się podpisać nowy trener – powiedział prezes Zagłębia Marcin Jaroszewski, cytowany w komunikacie.

Rywalizacja ligowa jest zawieszona z powodu pandemii koronawirusa.

Dudek dwa lata wcześniej wprowadził Zagłębie do ekstraklasy, potem – po słabym początku sezonu – pożegnał się z klubem, a 30 września 2019 – wrócił do niego już w pierwszej lidze. Zastąpił Radosława Mroczkowskiego, który rozpoczął pracę w Zagłębiu po spadku z ekstraklasy, zanotowanym pod kierunkiem Litwina Valdasa Ivanauskasa.

Po poprzednim rozstaniu z Zagłębiem Dudek objął GKS Katowice, z którego został zwolniony 18 maja 2019 po ostatnim meczu sezonu 1. ligi. Katowiczanie przegrali wtedy u siebie z Bytovią 1:2 po golu bramkarza gości Andrzeja Witana w ostatniej akcji i oba zespoły spadły do 2. ligi.

Zagłębie po 22 kolejkach zajmuje 9. miejsce w tabeli 1. ligi. W ostatnim meczu przed przerwą spowodowaną pandemią sosnowiczanie u siebie przegrali z Puszczą Niepołomice 3:5.