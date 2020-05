49-letni Brzęczek został selekcjonerem w lipcu 2018, zastępując Adama Nawałkę, który rozstał się z kadrą po nieudanych mistrzostwach świata w Rosji.

W debiucie szkoleniowca 7 września 2018 Polacy zremisowali w Bolonii z Włochami 1:1 w Lidze Narodów. Cztery dni później identycznym rezultatem zakończyła się towarzyska konfrontacja z Irlandią we Wrocławiu. Trzecie spotkanie Brzęczka to 2:3 z Portugalią w Chorzowie, także w LN. Po trzech dniach doszło na Stadionie Śląskim do rewanżu z Włochami i goście wygrali 1:0.

W listopadzie 2018 biało-czerwoni najpierw przegrali towarzyskie spotkanie w Gdańsku z Czechami 0:1, a następnie - na zakończenie udziału w Lidze Narodów - zremisowali w Guimaraes z Portugalią 1:1.

Złą passę przełamali w marcu 2019, kiedy na inaugurację eliminacji mistrzostw Europy pokonali w Wiedniu Austriaków 1:0. Trzy dni później w Warszawie Polacy zwyciężyli Łotyszy 2:0. Czerwiec przyniósł kolejne wygrane - wyjazdową z Macedonią Północną (1:0) oraz na PGE Narodowym z Izraelem 4:0. Serię sukcesów przerwali na początku września Słoweńcy, którzy w Lublanie zwyciężyli 2:0. Cztery dni później bezbramkowym remisem zakończył się rewanż z Austrią w Warszawie.

W październiku ubiegłego roku w Rydze zespół narodowy pokonał najsłabszych w grupie eliminacyjnej Łotyszy 3:0, a zwyciężając trzy dni później Macedonię Północną 2:0 zapewnił sobie udział w Euro 2020. Listopad przyniósł zwycięstwa w Jerozolimie nad Izraelem 2:1 i w Warszawie nad Słowenią 3:2.

Był to ostatni jak na razie występ reprezentacji, gdyż zaplanowane na pierwsze półroczne tego roku spotkania towarzyskie z Ukrainą, Finlandią, Islandią oraz Rosją zostały odwołane z powody pandemii koronawirusa. Z kolei na przyszły rok przełożono mistrzostwa Europy, które miały zostać rozegrane w czerwcu i lipcu.

Zgodnie z terminarzem UEFA najbliższym meczem biało-czerwonych powinien być zaplanowana na 4 września wyjazdowa potyczka z Holandią na inaugurację drugiej edycji Ligi Narodów.

Bilans występów reprezentacji Polski pod wodzą Jerzego Brzęczka:

rok 2018

07.09, Bolonia: Włochy - Polska 1:1 (0:1) LN

11.09, Wrocław: Polska - Irlandia 1:1 (0:0)

11.10, Chorzów: Polska - Portugalia 2:3 (1:2) LN

14.10, Chorzów: Polska - Włochy 0:1 (0:0) LN

15.11, Gdańsk: Polska - Czechy 0:1 (0:0)

20.11, Guimaraes: Portugalia - Polska 1:1 (1:0) LN

rok 2019

21.03, Wiedeń: Austria - Polska 0:1 (0:0) el. ME

24.03, Warszawa: Polska - Łotwa 2:0 (0:0) el. ME

07.06, Skopje: Macedonia Północna - Polska 0:1 (0:0) el. ME

10.06, Warszawa: Polska - Izrael 4:0 (1:0) el. ME

06.09, Lublana: Słowenia - Polska 2:0 (1:0) el. ME

09.09, Warszawa: Polska - Austria 0:0 el. ME

10.10, Ryga: Łotwa - Polska 0:3 (0:2) el. ME

13.10, Warszawa: Polska - Macedonia Północna 2:0 (0:0) el. ME

16.11, Jerozolima: Izrael - Polska 1:2 (0:1) el. ME

19.11, Warszawa: Polska - Słowenia 3:2 (1:1) el. ME

Bilans: 16 meczów; 8 zwycięstw Polski - 4 remisy - 4 porażki; bramki: 23-13.

Strzelcy goli: 6 - Robert Lewandowski 5 - Krzysztof Piątek 2 - Arkadiusz Milik 1 - Jakub Błaszczykowski, Przemysław Frankowski, Kamil Glik, Jacek Góralski, Kamil Grosicki, Damian Kądzior, Mateusz Klich, Grzegorz Krychowiak, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński