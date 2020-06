U nas wszystko jest prawdopodobne, na przestrzeni lat jeszcze nie raz was zaskoczymy - powiedział Przemysław Cecherz. W ten sposób trener grającego w lidze okręgowej klubu KS Wieczysta Kraków odniósł się do sensacyjnego transferu byłego reprezentanta Polski Sławomira Peszki, który dołączył do jego drużyny. - U nas jest sporo piłkarzy z przeszłością ekstraklasową i pierwszoligową, to pokazuje, jakie mamy cele - dodał szkoleniowiec, który w przeszłości pracował m.in. w Wiśle Płock, w której grał Peszko, Górniku Zabrze, Rakowie Częstochowa czy Widzewie Łódź. Zobacz WIDEO

