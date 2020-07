Złotą Piłkę przyznawano bez przerwy od 1956 roku. W plebiscycie nigdy nie zwyciężył Polak, ale zdaniem niektórych Lewandowski - król strzelców niemieckiej ekstraklasy - miał na to dużą szansę w najbliższej edycji.

Rekordzistą w liczbie takich wyróżnień jest Argentyńczyk Lionel Messi, który uznany był za najlepszego na świecie sześciokrotnie. Pięć razy zwyciężył z kolei Portugalczyk Cristiano Ronaldo.

To tak dziwny rok, że nie mogliśmy go potraktować jak każdego innego. O tej decyzji rozmawialiśmy już od dwóch miesięcy. Nie przyszło nam to łatwo, ale musieliśmy zaakceptować, że nie byłoby "normalnego", czy typowego zdobywcy Złotej Piłki, a co nas bardziej martwiło - wyróżnienie nie byłoby przyznane sprawiedliwie - ocenił redaktor naczelny "France Football" Pascal Ferre.

Gdy sezon się rozpoczął, obowiązywały inne reguły niż te, które mamy na koniec. W styczniu i lutym w piłkę grało się przed pełnymi trybunami, a od maja i czerwca było pusto. Potem doszedł przepis o pięciu możliwych zmianach zamiast trzech. Później wprowadzono zmiany formatu rozgrywek, przede wszystkim pojawił się turniej +Final Eight+ w Lidze Mistrzów. A zaczęliśmy od systemu mecz i rewanż - wyliczał.

Nie zostaną przyznane także nagrody dla najlepszej piłkarki, najlepszego zawodnika do lat 21 ani trofeum Lwa Jaszyna dla najlepszego bramkarza.

Ferre przyznał, że liczy się z tym, że decyzja magazynu wywoła niezadowolenie niektórych piłkarzy.

Spójrzmy na Lewandowskiego w tym roku. Jego forma była na poziomie Messiego i Ronaldo. A zawodnicy Paris Saint-Germain - wyobraźmy sobie, że to oni zwyciężą w Lidze Mistrzów. Ich frustrację odczytamy jako sygnał, że są mocno przywiązani do tego plebiscytu - dodał.

Jak zapewnił, jeśli obecna sytuacja na świecie utrzyma się także w przyszłym roku, wówczas nagroda zostanie przyznana.

Jeśli wszystkie mecze w 2021 roku będą rozgrywane za zamkniętymi drzwiami i z pięcioma zmianami, przystosujemy się do tego, bo wtedy warunki byłby porównywalne - wyjaśnił.

W zamian na 2020 rok stworzono inny plebiscyt: France Football Dream Team. Grupa 180 jurorów otrzyma listę po pięciu piłkarzy na każdą pozycję, z których skomponuje swoją "historyczną jedenastkę". Później głosy zostaną zliczone i tak powstanie najlepszy skład w historii.