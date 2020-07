Nisztor sugeruje, że wokół finansów PZPN jest sporo niejasności. W internecie publikował rejestr korzyści jednego z parlamentarzystów, z którego wynikało, że koszty jego pobytu na Euro 2016 w Francji pokrył PZPN, którego jest działaczem. Na tym nie koniec. Dziennikarz śledczy pyta na Twitterze Bońka o szwajcarskie konto, pewną brytyjską spółkę i kilku zagranicznych biznesmenów.

Boniek na początku nie reagował. .Teraz jednak prezes PZPN twierdzi, że wszystko co pisze dziennikarz nie jest prawdą i zamierza chyba pozwać go do sądu, bo już szuka adwokata.