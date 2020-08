W czwartek odbyła się telekonferencja władz UEFA i przedstawicieli 55 krajowych federacji, podczas której omawiano powrót do rywalizacji w nowym sezonie w kontekście obecnej sytuacji zdrowotnej na świecie. Analizowano zarówno sytuację zmagań klubowych w europejskich pucharach, jak i drużyn narodowych oraz młodzieżowych.

"W odniesieniu do rozgrywek klubowych dyskusja skupiała się głównie na temacie zbliżających się kwalifikacji. Szczegółowo wyjaśniano opublikowany niedawno załącznik regulaminu dotyczący ograniczeń w podróżowaniu i pozytywnych wyników testów na Covid-19, co może mieć wpływ na ciągłość rozgrywek. Podkreślono, że - by przestrzegać restrykcji w odniesieniu do podróżowania i kwarantanny nałożonej przez władze, niektóre mecze mogą wymagać przeniesienia do krajów neutralnych/stadionów. Przedstawiono szczegółowe scenariusze" - relacjonowano w komunikacie.

UEFA podziękowała za współpracę wymienionym czterem krajom, które zadeklarowały, że będą w stanie udostępnić odpowiednie stadiony w podanym terminie oraz umożliwią zespołom wjazd na swój teren bez obostrzeń.

Zwrócono uwagę, że we wrześniu z tymi samymi problemami zmierzyć się będą musiały reprezentacje.

"Na tym etapie nie można wykluczyć możliwości rozgrywania meczów międzynarodowych na neutralnych obiektach" - zaznaczono.

Poruszono również wątek powrotu kibiców na stadiony. Przyznano, że jest to ważny aspekt, ale zwrócono uwagę, że sytuacja w Europie jest bardzo zróżnicowana.

"UEFA stale monitoruje rozwój sytuacji i regulacji w różnych krajach. Analiza sytuacji jest zaplanowana na połowę września. Sprawdzone wówczas zostanie, czy obecnie obowiązująca decyzja o rozgrywaniu wszystkich meczów przy pustych trybunach może zostać przynajmniej częściowo zmieniona" - podkreślono.

W kontekście meczów reprezentacji młodzieżowych pojawiła się propozycja, by większość z nich została przeniesiona na wiosnę 2021 roku.

Kolejne spotkanie, na których mają zapaść decyzje w nierozstrzygniętych jeszcze kwestiach, ma się odbyć pod koniec sierpnia.