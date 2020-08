To będzie zasłużony odpoczynek.

Reklama

– Przede wszystkim chciałbym serdecznie pogratulować Robertowi wielkiego sukcesu, jakim jest niewątpliwie wygranie Ligi Mistrzów, oraz zdobycia korony króla strzelców tych elitarnych rozgrywek. Lewandowski stał się kolejnym Polakiem, który sięgnął po Puchar Mistrzów. To naprawdę wielka sprawa i wszyscy możemy być dumni z naszego rodaka. Rozmawiałem dzisiaj z Robertem i wspólnie uznaliśmy, że to dla niego najlepszy moment, aby mógł dłużej odpocząć fizycznie i psychicznie po tak wyczerpujących rozgrywkach. Dlatego też nie weźmie udziału we wrześniowym zgrupowaniu. Tym bardziej, że przed nim i przed nami kolejny intensywny sezon, który zakończą jakże ważne dla nas mistrzostwa Europy. Lewandowski pozostaje oczywiście kluczowym zawodnikiem naszej reprezentacji, jej kapitanem, ale w meczach Ligi Narodów z Holandią oraz Bośnią i Hercegowiną będziemy musieli poradzić sobie bez niego – powiedział cytowany przez PZPN Jerzy Brzęczek.

Selekcjoner reprezentacji Polski, Jerzy Brzęczek, powołał dziś zawodników z polskiej ligi i podał ostateczny skład kadry na wrześniowe mecze z Holandią (04.09.2020, godz. 20:45, Amsterdam) oraz Bośnią i Hercegowiną (07.09.2020, godz. 20:45, Zenica) w ramach rozgrywek Ligi Narodów UEFA.

Bramkarze: Drągowski, Fabiański, Skorupski, Szczęsny

Obrońcy: Bednarek, Bereszyński, Bochniewicz, Glik, Jędrzejczyk, Karbownik, Kędziora, Rybus, Walukiewicz

Pomocnicy: Frankowski, Góralski, Grosicki, Jóźwiak, Kądzior, Klich, Krychowiak, Linetty, Moder, S.Szymański, Zieliński

Napastnicy: Buksa, Milik, Piątek