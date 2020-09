Grzegorz Krychowiak, który miał drobne dolegliwości mięśniowe, trenował we wtorek z reprezentacją Polski, przygotowującą się do wyjazdowych meczów Ligi Narodów z Holandią oraz Bośnią i Hercegowiną. Lekko przeziębiony jest Arkadiusz Milik, a Jacek Góralski ma dotrzeć do Warszawy wieczorem.

Piłkarze Jerzego Brzęczka przeprowadzili we wtorkowe przedpołudnie trening, który z powodu warunków atmosferycznych został przeniesiony z obiektu KS ZWAR na stadion stołecznej Polonii. W zajęciach uczestniczył już Grzegorz Krychowiak, o którego zdrowie dzień wcześniej martwił się selekcjoner. Reklama Reprezentacja Polski z powodu pandemii odseparowana od kibiców i mediów Zobacz również Wcześniej kadrowicze i wszyscy członkowie sztabu przeszli pierwsze testy na koronawirusa (taki jest wymóg UEFA). Wyniki będą znane w środę. Kolejne testy zostaną przeprowadzone w sobotę. W zgrupowaniu kadry wciąż nie uczestniczy Jacek Góralski, występujący na co dzień w Kajracie Ałmaty w Kazachstanie. Już wcześniej informowano, że opóźnienie w jego podróży wynika z powodu odwołania jednego z połączeń lotniczych. Spodziewamy się, że wkrótce dotrze do Warszawy. Ma być na dzisiejszej kolacji - zapowiedział Kwiatkowski. Od poniedziałku wiadomo, że z powodu kontuzji kolana w najbliższych meczach kadry nie zagra Damian Kądzior. Piłkarz hiszpańskiego SD Eibar (przeszedł tam niedawno z Dinama Zagrzeb) opuścił zgrupowanie reprezentacji w Warszawie i udał się do klubu na kilkudniowe leczenie. Czeka go tygodniowa przerwa w treningach. We wrześniowych meczach reprezentacji nie zagra też m.in. Robert Lewandowski, który potrzebuje odpoczynku po ciężkim i udanym dla niego sezonie (m.in. triumf z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów). Pod jego nieobecność obowiązki kapitana przejmie Kamil Glik. Problemy zdrowotne wyeliminowały wcześniej Arkadiusza Recę. Selekcjoner nie będzie mógł skorzystać także z występujących w amerykańsko-kanadyjskiej lidze MLS Adama Buksy i Przemysława Frankowskiego, którzy nie zostali zwolnieni na zgrupowanie przez swoje kluby. Z Holendrami biało-czerwoni zmierzą się 4 września w Amsterdamie, a z Bośniakami trzy dni później w Zenicy. Początek obu spotkań o godz. 20.45. Oprócz tych drużyn w grupie 1 najwyższej dywizji Ligi Narodów UEFA są też Włochy. Polacy w pierwszej edycji Ligi Narodów (2018/19) spadli z Dywizji A, jednak dzięki reformie rozgrywek i poszerzeniu najwyższej dywizji z 12 do 16 drużyn utrzymali się w niej.