Zestawienie powstało w oparciu o dane dostarczone przez kluby. Jedynym, który nie zgodził się na ich przekazanie był Bruk-Bet Termalica Nieciecza.

Miedzi w osiągnięciu takiego wyniku pomogło to, że w pierwszej połowie 2019 roku grała jeszcze w ekstraklasie. Pułap 10 mln udało się przekroczyć jeszcze tylko drugiemu Podbeskidziu Bielsko-Biała. "Górale" zanotowali 11,13 mln przychodów, a co najważniejsze - awansowali do ekstraklasy.

Pierwsza dwójka raportu może pochwalić się przychodami zbliżonymi do klubów z dolnej części ekstraklasy - ocenił Przemysław Zawadzki, partner, lider Sports Business Group Deloitte.

Po sezonie 2019/20 do ekstraklasy awansowały także kluby o znacznie mniejszych przychodach. Siódma w zestawieniu Stal Mielec uzyskała 5,39 mln, a dopiero 16. Warta Poznań zaledwie 2,11 mln.

Łącznie przychody klubów 1. ligi z działalności operacyjnej, bez uwzględnienia transferów, wyniosły w 2019 roku 91 mln, wobec 90,4 rok wcześniej. Ich źródła podzielono na trzy kategorie: komercyjne (m.in. umowy sponsorskie), transmisje (w tym premie) oraz z dnia meczu (m.in. sprzedaż biletów). Zdecydowanie największą część przychodów - średnio 68 proc. - stanowią te komercyjne.

Sponsoringiem klubów 1. ligi łącznie zajmuje się ponad 520 firm. To olbrzymie grono. Kluby finansują także samorządy. Największy potencjał do rozwoju widzimy w kwestii wpływów z transmisji i dnia meczowego - podkreślił Marcin Janicki, prezes zarządu Pierwszej Ligi Piłkarskiej.

Dodatkowo z transferów kluby uzyskały łącznie siedem milionów. Najwięcej - 2,46 mln - jest udziałem Miedzi, która po spadku z ekstraklasy sprzedała Rafała Augustyniaka do Uralu Jekaterynburg i Hiszpana Juana Camarę do Jagiellonii Białystok.

Istotną częścią przychodów niektórych klubów są premie wypłacane w ramach Pro Junior System za wystawianie do gry młodzieżowców. Najwięcej, aż 1,6 mln otrzymały Wigry Suwałki, co stanowi prawie 1/3 całości ich wpływów.

Ogólnie kondycję finansową klubów oceniono jako dobrą. Średnio na wynagrodzenia przeznaczają 58 proc. przychodów, co jest zdrową wartością.

Duże pole do poprawy jest w liczbie kibiców na stadionach. Średnio każde spotkanie z trybun oglądało 1995 osób. Pułap czterech tysięcy udało się przekroczyć jedynie Podbeskidziu Bielsko-Biała - 4096.

Ranking polskich klubów piłkarskiej 1. ligi na podstawie przychodów w 2019 roku (bez Bruk-Bet Termaliki Nieciecza):

1. Miedź Legnica 11,70 mln

2. Podbeskidzie Bielsko-Biała 11,13

3. GKS Tychy 8,20

4. Odra Opole 7,09

5. Wigry Suwałki 5,52

6. GKS Bełchatów 5,47

7. Stal Mielec 5,39

8. Chojniczanka Chojnice 4,98

9. Chrobry Głogów 4,94

10. GKS Jastrzębie 4,85

11. Radomiak Radom 4,82

12. Zagłębie Sosnowiec 4,55

13. Stomil Olsztyn 3,56

14. Puszcza Niepołomice 2,67

15. Sandecja Nowy Sącz 2,34

16. Warta Poznań 2,11

17. Olimpia Grudziądz 1,66