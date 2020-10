Biało-czerwonych czeka najpierw towarzyski mecz z Finlandią (7 października, Gdańsk), a następnie dwa spotkania w Lidze Narodów - z Włochami (11 października, Gdańsk) oraz Bośnią i Hercegowiną (14 października, Wrocław). Wszystkie rozpoczną się o godz. 20.45.

Piłkarze już od niedzieli zbierali się w hotelu w Sopocie, a następnego dnia oficjalnie rozpoczęli zgrupowanie. Większość piłkarzy wciąż jeszcze dojeżdża, a kilku finalizuje sprawy transferowe (Jakub Moder, Michał Karbownik).

"Artur Jędrzejczyk ma problemy zdrowotne i po decyzji przede wszystkim sztabu medycznego opuszcza dzisiaj zgrupowanie. W dzisiejszym treningu, na ten moment, weźmie udział 10 piłkarzy, pozostali dojadą do wieczora" - powiedział podczas widekonferencji trener Gilewicz, który zastępował w tej roli zakażonego koronawirusem selekcjonera Jerzego Brzęczka.

Wiadomo również, że na razie na zgrupowaniu zabraknie bramkarza Juventusu Turyn Wojciecha Szczęsnego.

"Wiemy, jaka jest sytuacja we Włoszech i w Juventusie. Do środy piłkarze tego zespołu pozostają na kwarantannie, więc jedyna możliwość jest taka, że Wojtek dojedzie do nas w czwartek. Zresztą wiadomo od dłuższego czasu, że w meczach towarzyskich wystawiamy innego bramkarza niż Wojtka" - przypomniał Gilewicz.

Jak przyznał, wciąż jest nadzieja, że w środowym spotkaniu z Finlandią weźmie udział selekcjoner.

"Trener Brzęczek miał dzisiaj rano badania. Jeżeli wynik okaże sie negatywny, to dołączy do nas i bardzo się z tego ucieszymy. Co w przypadku pozytywnego wyniku? Przede wszystkim, jak powiedziałem, liczymy, że trener do nas dołączy i wszystko będzie +po staremu+. Mamy też inne rozwiązania, gdyby trener nie dojechał, ale na ten moment nie rozmawiamy o tym" - podkreślił Gilewicz.

Kadrowicze większość czasu spędzą w Trójmieście. Dopiero 13 października przed południem wylecą czarterem z Gdańska do Wrocławia na mecz z Bośniakami. (