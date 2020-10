Jak dodał, wynik negatywny dało też ponowne badanie Macieja Rybusa, u którego zakażenia COVID-19 stwierdzono przed tygodniem. Sanepid nie zezwolił jednak na opuszczenie kwarantanny przez zawodnika Lokomotiwu Moskwa i pozostał on w hotelu w Sopocie, który reszta kadrowiczów opuściła we wtorek i przeniosła się do Wrocławia.

Reklama

Jak dodał Kwiatkowski, Rybus prawdopodobnie w czwartek wróci samolotem do Moskwy.