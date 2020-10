W krótkim filmie na instagramie nagranym wspólnie z regionem Lombardii piłkarz, u którego we wrześniu stwierdzono zakażenie koronawirusem, zakłada maseczkę i mówi: „używajcie głowy, myślcie i stosujcie się do restrykcji, to wtedy wygramy”.

Reklama

Apel piłkarza skierowany jest to mieszkańców Włoch, lecz został poważnie odebrany w jego rodzinnym kraju, gdzie w ostatnich tygodniach nastąpiło widoczne rozluźnienie zasad. Mało kto używa maseczek w środach komunikacji i sklepach, nie stosuje się zalecanego odstepu. Jak ostrzegają epidemiolodzy, mieszkańcy Szwecji zbyt lekceważąco podchodzą do ich zaleceń i już widać kolejny wzrost zakażeń.

Zdaniem szwedzkich mediów, stanowisko Ibrahimovica jest szczególnie ważne ze względu na jego status wśród młodych ludzi, dla których jest autorytetem, a jego wypowiedzi bardziej wiarygodne dla nich niż polityków i lekarzy.

„Szczególnie teraz po dziwnych wypowiedziach Ronaldo o niewiarygodności testów, które nazwał bzdurą” - skomentował dziennik „Expressen”.