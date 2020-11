Kilkanaście dni temu Kucharski usłyszał zarzuty. Według śledczych miał szantażować Lewandowskiego. Były poseł Platformy Obywatelskiej miał chcieć wymusić od snajpera Bayernu Monachium 20 mln euro za to, że będzie milczał na temat jego nieprawidłowości podatkowych.

Reklama

Niezależnie od tego, jak skończy się sprawa, Lewandowski z tego spokojnie wyjdzie. A Kucharski w świecie piłki prawdopodobnie jest spalony. Sam stałem się ofiarą pewnych przekłamań. Kucharski mówił w wywiadach, że Boniek chciał, by Lewandowski szedł do Genoi czy Romy. To kompletna bzdura, dla mnie Kucharski to po prostu kłamca - mówi w rozmowie z Onet Boniek.