Zawodnicy, którzy polecą do Austrii, zostali "zebrani" w trybie awaryjnym. Nie spodziewali się powołania.

Okoliczności jednak zmusiły norweski związek do kryzysowego rozwiązania, bo 18 piłkarzy pierwszego wyboru musi teraz przebywać w izolacji przez 10 dni. Wraz z nimi także cały sztab. Dlatego drużynę w meczu z Austrią poprowadzi trener kadry do lat 21 Leif Gunnar Smerud.

Wszyscy dodatkowo powołani zawodnicy mają przylecieć do Norwegii, gdzie mają też przejść testy na zakażenie koronawirusem. We wtorek czarterem mają odlecieć razem do Austrii. Spotkanie zaplanowane jest na środę na godz. 20.45.

Zgodnie z protokołem medycznym norweskiego rządu cała drużyna, w której szeregach stwierdzono zakażenie, powinna na 10 dni udać się na kwarantannę.