Magdalena K. została zatrzymana 28 marca 2020 roku na terenie Słowacji na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego za nią przez polski wymiar sprawiedliwości. Kobieta była poszukiwana tzw. czerwoną notą Interpolu. Sąd Okręgowy w Bystrzycy Bańskiej, a następnie Sąd Najwyższy Republiki Słowacji zgodziły się na wydanie podejrzanej.

Jak ustaliła PAP, K. została przekazana polskiej stronie dopiero 20 listopada. W środę w godzinach porannych w Małopolskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie ma odbyć się jej przesłuchanie. Prokuratura zarzuca Magdalenie K. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, przemyt i handel narkotykami oraz utrudnianie śledztwa, składanie fałszywych zeznań i nakłanianie do tego innych osób. K. grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

Matka chrzestna

Jak informował portal tvn24.pl, kobieta została członkinią grupy przestępczej złożonej z pseudokibiców Cracovii, ponieważ była partnerką jej szefa, Mariusza Z. Według ustaleń portalu, K. była odpowiedzialna za rozliczanie narkotykowych transakcji.

"Grupa dopuszczała się również czynów przeciwko życiu i zdrowiu, często z użyciem niebezpiecznych narzędzi, jak noże i maczety. W ten sposób atakowali oni pseudokibiców jednego z krakowskich i łódzkich klubów piłkarskich. Ich działalność charakteryzowała się wysokim stopniem zorganizowania i podległości służbowej" – przekazywała PK.

Gang Magdaleny K. przemycił - według śledczych - z Holandii do Polski 5,5 tony marihuany wartej 88 mln zł, oraz 120 kg kokainy wartej około 4,3 mln euro.