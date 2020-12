Brak przedstawicieli poszczególnych federacji piłkarskich w trakcie ceremonii wynika oczywiście z obostrzeń spowodowanych pandemią koronawirusa na świecie.

"FIFA przyjęła takie założenie, że losowanie ma być w pełni zdalne, bez żadnych reprezentantów krajowych związków na sali. Zostajemy więc na miejscu, będziemy korzystać z internetu i przekazów telewizyjnych. Zasady są nam oczywiście znane, jeżeli chodzi o koszyki i szczegóły losowania. Jako PZPN nie organizujemy nic specjalnego, będziemy śledzić ceremonię zapewne w bardzo kameralnym gronie i dzielić się pierwszymi komentarzami" - powiedział PAP Maciej Sawicki.

Drugi koszyk

Polska trafiła do koszyka drugiego. Z pierwszego jej rywalem będzie jedna z silnych europejskich reprezentacji - Belgia, Francja, Anglia, Portugalia, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Dania, Niemcy lub Holandia.

"Kiedy patrzę na skład koszyków, można rzeczywiście trafić do tzw. grupy śmierci. W pierwszym są same uznane marki. Kilka mocnych zespołów trafiło też do koszyka trzeciego, jak Rosja, Islandia czy prezentująca ostatnio wysoką formę reprezentacja Węgier. Z kolei w czwartym są np. Bośnia i Hercegowina czy Słowenia, które znamy z naszych niedawnych meczów. W piątym koszyku znalazł się Kazachstan, co z kolei oznacza bardzo niewygodny wyjazd, na stadion ze sztuczną murawą. Na pewno trzeba mieć troszkę szczęścia w losowaniu" - przyznał sekretarz generalny PZPN.

Jak podkreślił, najbliższe eliminacje będą się znacznie różnić od poprzednich, zwłaszcza wobec dużej kumulacji meczów.

"Bardzo istotne jest to, że w dwóch terminach - marcowym i wrześniowym - będziemy rozgrywać aż po trzy mecze w ciągu dziesięciu dni. To duża kumulacja meczów o stawkę. Niezwykle ważna może okazać się więc szeroka kadra zespołów narodowych. Na pewno korzystne byłoby również wylosowanie takich rywali, aby uniknąć - szczególnie w marcu i wrześniu - długich podróży. W przypadku dalekich wyjazdów dużą rolę odegra logistyka" - dodał.

Kto zagra

Drużyny narodowe 55 krajów wchodzących w skład Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) zostaną podzielone na 10 grup. W pięciu z nich zagra po sześć zespołów, w pozostałych - po pięć. Przepustkę na mundial do Kataru otrzyma 13 z nich.

Rywalizacja w fazie grupowej w strefie europejskiej będzie toczyć się od marca do listopada 2021 roku. Na mistrzostwa świata zakwalifikują się bezpośrednio zwycięzcy grup, a reprezentacje z drugich miejsc trafią do baraży. Zagrają w nich także najwyżej sklasyfikowane drużyny w Lidze Narodów w sezonie 2020/21 spośród tych, które nie zajmą pierwszej lub drugiej lokaty w grupie eliminacji.

Łącznie 12 reprezentacji zostanie podzielonych na trzy ścieżki barażowe, w których rozegrają półfinały i finały. W ten sposób zostanie wyłonionych pozostałych trzech uczestników MŚ 2022 ze strefy europejskiej.

Początek poniedziałkowej ceremonii losowania w Zurychu o godz. 18.