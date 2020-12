„Cały czas pracujemy nad tym, by zwiększać dostępność naszych rozgrywek w różnych krajach. Zapewnia to utrzymanie więzi z kibicami polonijnymi, ale także coraz szerszą promocję naszej ligi. Bywa również, jak w przypadku Indonezji, że zainteresowanie naszymi rozgrywkami jest związane ze śledzeniem wyników występujących u nas zagranicznych piłkarzy przez ich rodaków. Niezależnie od motywacji, buduje to wartość naszej ligi, zapewnia dodatkowe środki i sprzyja popularyzacji naszych rozgrywek (...)” - stwierdził prezes zarządu Ekstraklasa SA Marcin Animucki.

Transmisje meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy na terenie Indonezji i Timoru Wschodniego są prowadzone w sezonie 2020/21 przez Mola.TV. Platforma pokazuje trzy spotkania w kolejce, w tym zawsze mecz Lechii Gdańsk, w składzie której jest Indonezyjczyk Egy Maulana Vikri.

Obecnie transmisje z najwyższej polskiej ligi piłkarskiej są dostępne na 17 rynkach zagranicznych. Mecze – wszystkie lub wybrane - pokazywane są w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Anglii, Irlandii Północnej, Portugalii, Izraelu, Rosji, Serbii, Chorwacji, Słowenii, Bośni i Hercegowinie, Macedonii Północnej, Czarnogórze, Kosowie oraz Indonezji i Timorze Wschodnim.

Ligowa spółka podała także, że przedłuża umowy z nadawcami na kolejne sezony.